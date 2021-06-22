تراند الفن: 4 لاعبين في الصدارة.. تعرف على قائمة هدافي اليورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

اشتد الصراع على صدارة قائمة هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 التي يوجد بها 4 لاعبين حتى الآن قبل انتهاء منافسات دور المجموعات. ويحل الرباعي كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال والهولندي جيني فينالدو والبلجيمي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك شيك، في المركز الأول برصيد 3 أهداف. ومن المقرر أن تنتهي منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأوربية، غدًا الأربعاء، قبل أن ينطلق دور الستة عشر السبت المقبل. وتأتي قائمة هدافي يورو حتى الآن كالتالي: 1- كريستيانو رونالدو 3 أهداف

2- جيني فينالدوم 3 أهداف

3- روميلو لوكاكو 3 أهداف

4- باتريك شيك 3 أهداف

5- ممفيس ديباي هدفين

6- أندريه بارمولنكو هدفين

7- مانويل لوكاتيلي هدفين

8 – شيردان شاكيري هدفين

9 – دينزل دومفريس هدفين

10 – شيرو ايموبيلي هدفين

11- روما ن باريمتشيوك هدفين

12- يوسف بولسن هدفين

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