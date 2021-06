تراند الفن: “Ease Off”.. مشروع تخرج يتصدر المركز الأول بإعلام بني سويف

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - حصد مشروع تخرج “Ease Off”، المركز الأول ضمن مشروعات التخرج الخاصة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف، حيث يركز المشروع على التوعية بالسياحة الثقافية والأثرية في مصر.

وحمل المشروع عنوان “Egypt is yours to explore”؛ لحث الشباب وتشجيعهم على السياحة الداخلية، وتعريفهم بثروات مصر، وإعطائها حقها الذي يليق بها.

واستهدف المشروع توعية الشباب بمصر والدول الأخرى بالسياحة الثقافية، الأثرية، لاكتشاف تلك الأماكن كالصحراء البيضاء ووادي الوشواش وبحيرة النيزك ومحمية الدلافين وغيرها الكثير.

وأكدت الدكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، على أهمية السياحة الطبيعية وجدية فكرة الحملة “Ease – off” في تحقيق مآربها الترويجية الترفيهية، كما دعت لمشاركة الفريق الطلابي بعد حصولهم على المركز الأول في مسابقة لرواد الأعمال لتنشيط السياحة حيث تُعد هذه الدعوة وثبه لتحقيق الهدف المنشود من الحملة.

كما تناولت الحملة التوعية بالسياحة الطبيعية العلاجية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030 المرجوة التي يدعو لها رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورعبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، والدكتورة إنجي أبو العز رئيس شعبة اللغة الإنجليزية.

كما أظهرت المقاطع المروجة للحملة بعض المشاهد لأماكن سياحية غير معروفة في مصر، حيث سلطت الضوء على المحميات الطبيعية التي تضم أجمل الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل محمية الدلافين في شاطئ أبو دباب ووادي الجمال في مرسى علم.

وواجه الطلاب مشاكل عديدة أثناء التجهيز للحملة منها المسافات البعيدة التي اضطرتهم للذهاب لبعض الأماكن والتصوير بها خلال رحلتهم، وذلك لإيصال الصورة بشكل يليق بجمال هذه المناظر.

ويعد المشروع من إنتاج الطلاب هايدي أحمد، وأشرف الالفي، وناردين ميشيل، وعبدالرحمن رجب، ومارتينا فرج، ولاء أحمد، ومحمود رأفت، ومروة محمد، وتحت إشراف الدكتورة مها البرادعي مشرف عام المشروع.

