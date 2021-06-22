تراند الفن: وزيرة خارجية ليبيا: مطلبنا الموحد في برلين إخراج كافة المسلحين الأجانب

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إن المطلب الموحد لجميع الليبيين في مؤتمر برلين، هو إخراج كافة المسلحين الأجانب دون تفضيل أو تمييز.

وأضافت “المنقوش”، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن مبادرة “استقرار ليبيا” في برلين 2، ستكون على شكل لجنة دولية على مستوى وزراء خارجية.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، على ضرورة التوصل إلى صيغة عملية تطرح في مؤتمر برلين 2 بهدف وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين1.