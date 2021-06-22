فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، إن المطلب الموحد لجميع الليبيين في مؤتمر برلين، هو إخراج كافة المسلحين الأجانب دون تفضيل أو تمييز.
وأضافت “المنقوش”، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن مبادرة “استقرار ليبيا” في برلين 2، ستكون على شكل لجنة دولية على مستوى وزراء خارجية.
وأكدت وزيرة الخارجية الليبية، على ضرورة التوصل إلى صيغة عملية تطرح في مؤتمر برلين 2 بهدف وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين1.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة خارجية ليبيا: مطلبنا الموحد في برلين إخراج كافة المسلحين الأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.