فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - ‏صحيفة المرصد : أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع – سيارات” في جمرك الوديعة، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات. وأوضحت الهيئة، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: – دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. – إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة. – دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 %، علاوة على قيمة البيع. وأكدت أنه يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و(20) يوم للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. كما أوضحت أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد مزاد البطحاء.. الإعلان عن إقامة مزاد لبيع “السيارات” في جمرك الوديعة.. والكشف عن الشروط والضوابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.