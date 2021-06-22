تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات .. شاهد: أكثر المدن إصابة بكورونا في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (236)، جدة (174)، مكة (88)، الطائف (87)، الدمام (53)، أبها (41)، خميس مشيط (33)، ينبع (30)، المبرز (26) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (172)، جدة (141)، مكة (81)،الطائف (57)، ينبع (23) ، الهفوف (21) ، الظهران (21)، خميس مشيط (19) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1479 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 12 حالة وفاة ، و 920 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 476882 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 458048 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7703 حالة وفاة .