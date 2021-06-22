تراند الفن: برلمانية تطالب بعرض قضية سد النهضة أمام الأمم المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏54 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن خطة وزارة الخارجية لعرض قضية سد النهضة أمام مجلس حقوق الإنسان. وأوضحت النائبة، أنه مع قرب انعقاد الدورة العادية الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم 21 يونيو واستمرارها حتى 15 يوليو، تستغل العديد من الدول تلك المناسبة فرصة للترويج لإنجازاتها الوطنية والقضايا العالمية التي تشغلها. وطالبت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، سامح شكري، وزير الخارجية، بتوضيح ما جاء في الخطاب الأخير لمجلس الأمن، من حيث خطة الوزارة لعرض عدالة القضية المصرية في سد النهضة من المنظور الحقوقي، وهل تنوي البعثة الدائمة بجنيف عقد فعاليات جانبية أو إلقاء بيانات رسمية بخصوص هذا الشأن على هامش الدورة.

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