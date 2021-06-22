تراند الفن: البنك المركزي يعلن تمديد برنامج تأجيل دفعات تمويل القطاع الخاص ثلاثة أشهر إضافية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: أعلن البنك المركزي السعودي، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص – مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر 2021م. وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. وأوضح البنك المركزي في هذا الصدد، أن تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمديد برنامج تأجيل الدفعات يتم وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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