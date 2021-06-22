تراند الفن: طالب بالثانوي الصناعي يحاول الانتحار لفشله في حل امتحان الرياضة بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - أُصيب طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي بقرية ميت عساس مركز السنبلاوين بالدقهلية، بحالة إعياء شديدة بعد محاولته في الانتحار بتناول حبة غلال سامة، لمروه بأزمة نفسية لفشله في حل امتحان أمس، وتم إنقاذه بأعجوبة في مستشفى السنبلاوين العام.

كان مركز شرطة السنبلاوين قد تلقى إشارة من المستشفى العام بوصول ايمن نشأت فوده 20 سنة طالب ومقيم بقرية ميت عساس، وبالانتقال للمستشفى وسؤاله قرر تناوله قرص كيميائي سام يستخدم لحفظ الغلال لمروه بأزمة نفسية لعدم تمكنه من الإجابة في اختبار الأمس ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

واعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021، بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت89.1%.

وأوضح المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل الوزارة، أن 109 آلاف و275 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان هذا العام، نجح منهم 92 ألفًا و99 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 89.1%.