تراند الفن: وزارة الهجرة تواصل تلقي استفسارات المصريين في الخارج ضمن “اتكلم عربي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشيءون المصريين في الخارج، إن الوزارة مستمرة في الرد على استفسارات المصريين في الخارج، ضمن المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، وتوضيح الإجراءات المتبعة لاستخراج الأوراق الثبوتية في الحالات المختلفة؛ مؤكدًا أنه سيقدم الخبرة العملية مقرونة بالرأي القانوني، وهو ما يضمن للمصريين بالخارج الحصول على المعلومات في مختلف المواقف التي تواجههم.

وحددت وزارة الهجرة 3 طرق للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وكان منها عبر البريد الإلكتروني لوزارة الهجرة، أو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، أو من خلال تطبيق “واتس آب” على الرقمين: 01501888879 و01501888897، مضيفة أن الرد سيتم تباعًا في سلسلة من الحلقات ضمن حملة “اتكلم عربي وعيشها مصري”، ويتم نشر الردود على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتذليل أي عقبة تواجه المصريين بالخارج، وتقديم الحلول المختلفة لأبنائنا بالخارج وتعميق ربط المصريين بالوطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أوضح اللواء ناصر درغام ترحيبه بالعمل لخدمة قطاع عريض من أبنائنا المصريين بالخارج، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، فيما يتعلق بموضوعات “الجوازات، والجنسية، وشهادات الميلاد” وكافة الأوراق الثبوتية، التي تمثل مجال خبرته لسنوات طويلة.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، أن الحلقات ستتضمن أيضًا الرد على أسئلة المصريين بالخارج حول ازدواج الجنسية، وحصول الأولاد على الجنسية المصرية حال التزوج بأجنبي أو أجنبية، وشروط حصول الزوج أو الزوجة الأجنبية على الجنسية، وغيرها من الأسئلة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2004، والمكمل للقانون 26 لسنة 1975، والذي يشمل المستندات المطلوبة للمهاجر لتقنين أوضاعه ومزايا ذلك، والمستندات المطلوبة لاستخراج الوثائق المختلفة، وتوضيح تأثير تداعيات وباء كورونا المستجد على توقيتات ومدد استخراج الأوراق الثبوتية المختلفة، وما يرد إلى الوزارة من أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج في هذا الصدد.