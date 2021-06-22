تراند الفن: رقص وبكاء وصراخ.. القصة الكاملة لقضية فتاة التيك توك حنين حسام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - شغلت قضية فتاة التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم الرأي العام على مدار الشهور الماضية، وكان هذا الأمر الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال حسابها على موقع التيك التوك.

حنين حسام

بداية قصة حنين حسام

ترجع قصة حنين حسام في بدايتها لبث فيديو على موقع تيك توك تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها في البرنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل الغرف الخاصة مقابل مبالغ كبيرة يحصلن عليها أسبوعيًا.

وتسبب له هذا الفيديو انتقادات واسعة على السوشيال ميديا وبرامج التيك شو، وطالب بعض الإعلاميين بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة للوقوف أمام ما تبثه هذه الفتاة وغيرها من مشاهير مواقع التواصل، معتبرين ما تقدمه “دعارة مقننة” وتحريضًا للفتيات على الفسق والفجور.

حنين حسام

إحالة حنين حسام للمحاكمة الجنائية

وفي يونيو 2020 أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما، بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

حنين حسام

حبس حنين حسام سنتين وتغريمهما 300 ألف جنيه

وفي 27 يوليو 2020 وبعد تداول القضية بالجلسات أمام المحكمة والاستماع لمرافعة الدفاع، قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بحبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه، لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق، ولم يلقَ الحكم تأييدًا لدى المتهمين فقاموا بعمل معارضة استئنافية عليه.

التحفظ على أموال حنين حسام

وفي 18 أغسطس 2020 قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد قرار التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، المتورطتين في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، ومنعهم من التصرف في أموالهما.

حنين حسام

المحكمة تأمر بضبط وإحضار حنين حسام

ويوم 18 أبريل 2021 قررت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي تأجيل محاكمة كلا من التيك توك حنين حسام عبد القادر ومودة الأدهم ومحمد زكي ومحمد علاء لايكي وأحمد لايكي، المتهمين فيها بالاتجار بالبشر وذلك لجلسة 18 مايو لحضور أحد المختصين بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالأجهزة اللازمة لعرض الفيديوهات المضبوطة؛ بناءً على طلب محامي المتهمة، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار حنين حسام.

السجن المشدد 10 سنوات لفتاة تيك توك حنين حسام

وفي يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، معاقبة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، و3 آخرين بالسجن 6 سنوات في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

حنين حسام

أول ظهور لفتاة تيك توك حنين حسام بعد الحكم عليها بالسجن 10 سنوات

ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام مرة أخرى، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.

وقالت حنين حسام: “أنا عمري ما أذيت حد.. تاجرت في مين.. إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف تتاجر بالبشر.. أنا عمري ما أذيت بني أدم”.

وتابعت حنين حسام: “أنا عايزة أقول للناس حاجة.. أنا مغلطتش في حاجة والله العظيم ما غلطت أصلا.. وفيه تعسف غريب ضدي”.

القبض على فتاة تيك توك حنين حسام

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على حنين حسام “فتاة تيك توك”، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر، وقالت الفتاة في أول تعليق بعد ضبطها للقوة الأمنية: “أنا مش هاربة وكنت هسلم نفسي”.

جامعة القاهرة

“جامعة القاهرة” تكشف موقف حنين حسام من الامتحانات بعد القبض عليها

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة موقف الطالبة حنين حسام المقيدة بالفرقة الثالثة داخل كلية الآثار، بعد أن تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن لصدور حكم قضائي ضدها بالحبس 10 سنوات الأحد الماضي.

28 يونيو.. حنين حسام توقع قرار الإحالة للمحاكمة

حددت جهات التحقيق 28 يونيو موعدًا لتوقيع حنين حسام على قرار الإحالة للمحاكمة، عقب تقدمها بطلب إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات في اتهامها بالاتجار بالبشر.