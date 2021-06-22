تراند الفن: الأولى بالشهادة الإعدادية في المنيا: “والدتي سر نجاحي وبحلم بالطب” (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 05:09 مساءً - صمت وقلق تحول إلى فرح وبهجة وسعادة بمنزل الطالبة مروة خالد عبد السلام، الكائن بقرية دماريس التابعة لمدينة المنيا، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا مساء أمس الاثنين، الذي اعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقالت مروة خالد عبد السلام، إن والدتها هي سر نجاحها وتفوقها بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي كانت تنظم لها الوقت وتسهر معها لمراجعة تلك المواد الدراسية، مشيرة إلى أنها كانت تخصص ساعة قبل المذاكرة كل يوم لحفظ القرآن الكريم.

وأضافت مروة لـ “القاهرة 24″، أن والدتها تحملت الكثير من المتاعب بمفردها بسبب عدم وجود والدها المسافر بالخارج لتحسين الحالة الاقتصادية والمالية للأسرة لتوفير احتياجاتها، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في عدم ذهابها إلى المدرسة ساعدها كثيرًا في توفير وقت أكبر للمذاكرة ومراجعة كافة المواد الدراسية.

وتابعت الطالبة مروة خالد عبد السلام، أن مادة الدراسات الاجتماعية كانت من أصعب المواد التي كانت تقلقها مع مادة الهندسة ولكن والدتها ساهمت بشكل كلي في تخطي تلك الصعوبات لكونها معلمة تُدرس مادة “العلوم”، موضحة أن جدتها وعمتها كانتا لهما دور فعال أيضا في خلق أجواء هادئة ساعدتها في ذلك التفوق، والوصول إلى النتيجة النهائية بنسبة 100%.

واختتمت مروة حديثها لـ “القاهرة 24″، أنها ستستمر على هذا النهج والتفوق للوصول إلى حلمها وهدفها بقبولها بكلية الطب لتتويج مجهودها طوال تلك الأعوام، لتكون مثالًا يُحتذى به وسط عائلتها وأهل قريتها.

الطالبة مروة الأولي بالشهادة الإعدادية بالمنيا



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