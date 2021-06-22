تراند الفن: شرطي أمريكي يركل مشتبه به في رأسه بقوة بعد استسلامه

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة، قيام شرطي أمريكي من ولاية كاليفورنيا بركل مشتبه به بقوة في رأسه أكثر من مرة على الرغم من استسلامه.

وأشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، وظهر في الفيديو وهو يرفع يديه للاستسلام قبل أن ينبطح على الأرض استجابة لطلب الشرطي.

وأضافت أنه جرى القبض عليه بعد مطاردة مع الشرطة لارتكابه مخالفات مرورية.

ولفتت إلى أنه جرى علاجه في مكان القبض عليه جراء إصابته في الرأس بعد الركلات القوية التي وجهها له الشرطي الذي يخضع حاليا لتحقيق جنائي بعد تسريب الفيديو، في حين تم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة لحين انتهاء التحقيقات بشأنه.



