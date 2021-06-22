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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة، قيام شرطي أمريكي من ولاية كاليفورنيا بركل مشتبه به بقوة في رأسه أكثر من مرة على الرغم من استسلامه.
وأشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، وظهر في الفيديو وهو يرفع يديه للاستسلام قبل أن ينبطح على الأرض استجابة لطلب الشرطي.
وأضافت أنه جرى القبض عليه بعد مطاردة مع الشرطة لارتكابه مخالفات مرورية.
ولفتت إلى أنه جرى علاجه في مكان القبض عليه جراء إصابته في الرأس بعد الركلات القوية التي وجهها له الشرطي الذي يخضع حاليا لتحقيق جنائي بعد تسريب الفيديو، في حين تم إطلاق سراح المشتبه به بكفالة لحين انتهاء التحقيقات بشأنه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شرطي أمريكي يركل مشتبه به في رأسه بقوة بعد استسلامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.