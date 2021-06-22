تراند الفن: عاجل.. النائب العام يصل إلى العاصمة الفرنسية في «مهمة رسمية»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت الوطن 11 زيارة

وصل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية «باريس»، على رأس وفد رفيع المستوى، من أعضاء النيابة العامة، وكان في استقباله علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فرنسا، ووفد رفيع المستوى من السفارة. وتأتي هذه الزيارة، لإتمام مهمة رسمية نتاج تحقيقات مهمة تباشرها «النيابة العامة المصرية»، بالتعاون مع السلطة القضائية الفرنسية المختصة.

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