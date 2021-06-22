تراند الفن: الشركات البريطانية تستكشف الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - نظمت إدارة التجارة الدولية (DIT) في السفارة البريطانية بالقاهرة، منتدى افتراضي للمستثمرين البريطانيين (BIF)، حيث جمعت المستثمرين البريطانيين الرئيسيين مع مسئولين من الحكومة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في مصر، ومعالجة تغير المناخ وتوسيع اقتصاد مصر الأخضر.

وقدم جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطة الطاقة المتجددة في مصر للمستثمرين البريطانيين، وعرض فرص الاستثمار والتعاون العديدة بين بريطانيا ومصر.

وشارك في الحدث أكثر من 40 شخصًا، بما في ذلك السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، جيفري دونالدسون، الذين سلطوا الضوء على الاستثمارات البريطانية المتنوعة الجارية في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

يتضمن الاستثمار البريطاني الأخير في قطاع الطاقة المتجددة المصري اتفاقية شركتي ACTIS-Lekela بقيمة 325 مليون دولار مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمشروع محطة رياح غرب بكر في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، وسيزيد هذا المشروع من قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18%، وسيكون ركيزة أساسية لطموح مصر لتوليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة CDC، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، 97 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي ستدعم توليد 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة.

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز: “لقد سررت بلقاء مجموعة من أهم المستثمرين البريطانيين في مصر في الاجتماع الأخير لمنتدى المستثمرين البريطانيين. تتمثل إحدى أولوياتنا التجارية الرئيسية هذا العام في إشراك القطاع الخاص في برنامج الاستدامة في الفترة التي تسبق مؤتمر COP26، وتعزيز الفرص في الاقتصاد الأخضر “لإعادة البناء بشكل أفضل” من فيروس كورونا. إحدى الطرق التي تتطلع بها السفارة للعمل مع رجال الأعمال على برنامج مراعاة البيئة في الأشهر القادمة هي من خلال حملة Race to Zero “السباق إلى حيادية الكربون”. نحن نعمل بالفعل مع الشركات وغرف التجارة البريطانية على توسيع الحملة في مصر وتسجيل شركات جديدة للمشاركة في هذا البرنامج المهم”.

وقال المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر، جيفري دونالدسون: “ستوفر قمة COP26 في نوفمبر المقبل في جلاسكو فرصة للعالم للالتقاء والالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ. المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع مصر وكذلك مع الشركات التي تعمل في الخطوط الأمامية لتغير المناخ قبل COP26. لذلك يسعدني أن أرى كل من جمعية الأعمال البريطانية المصرية (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) يعلنان عن التزامهما بحملة “السباق إلى حيادية الكربون”Race to Zero ، واليوم نشجع الشركات البريطانية والمصرية الأخرى على الاشتراك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات ومساعدة المجتمعات على التكيف مع اثار تغير المناخ “.

وقال أيمن عصام، مدير الشؤون الخارجية والشؤون القانونية في فودافون مصر: “في فودافون مصر، نحن ملتزمون باستمرار الحد من تأثيرنا على البيئة. على هذا الصعيد، عملنا خلال السنوات الماضية في العديد من المشاريع، على سبيل المثال يعمل مركز البيانات الخاص بنا في بني سويف بالكامل ومقرنا الرئيسي جزئيًا على الطاقة الشمسية، مع عدم وجود أي مواد بلاستيكية غير ضرورية في جميع منشآتنا أومتاجر البيع الخاصة بنا وأخيرًا وليس آخرًا هناك شراكتنا الإستراتيجية مع وزارة البيئة لإطلاق التدوير الإلكتروني لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. نحن نتطلع نحو تحقيق هدفنا العالمي المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى النصف والتشغيل الكامل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025. “

تضمن االمنتدى مشاركون آخرون من عدة شركات مثل BP و Shell و Bombardier و AstraZeneca وHSBC و Actis و Matalan و CDC و PwC والعديد من الشركات الأخرى.