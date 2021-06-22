تراند الفن: وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع «التغويز اللاهوائي»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، مشروع «التغويز اللاهوائي»، بقرية «قلهانة»، التابعة لمركز إطسا، للوقوف على مراحل العمل به.
وزيرة البيئة: مشروع التغويز اللاهوائي يوفر تكنولوجيا صديقة للبيئة للتخلص الآمن من المخلفات
وأكدت وزيرة البيئة، خلال تفقد المشروع، على أن مشروع التغويز اللاهوائي الذى تم اافتتاحه اليوم، يُعد مشروعاً رائداً يتم لأول مرة فى مصر، حيث أنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى طاقة كهربائية وسماد عضوي، ويتم استخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء، ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء، كما تعمل الوحدة على إنتاج الكربون الحيوي، الذي يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية، حيث يمكنه تحويل حوالي من 25 إلى 30% من مدخلات النظام إلى كربون حيوي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع في باقى محافظات الجمهورية، نظراً لكونه مشروع صغير لا يستلزم ااستثمارات كبيرة، كما يسهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة عقب افتتاح مشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، مشيرةً إلى أن النموذج التجريبي للمشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين، وتنفيذ البرامج التوعوية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج 100 كيلو وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية، باستخدام 100 كيلو جرام/ ساعة من المخلفات، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة، تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذا عائد اقتصادى، يضمن الااستدامة، كما يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، و يمنع الحرق العشوائي للمخلفات، وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار للغازات الملوثة، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية.
وتم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائي، حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرةً، بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها في غياب الهواء، وبعد ذلك يُعاد تكوينها لتشكيل الغازات، وهي خليط من غازات الهيدروجين وأول أكسيد الكربون، وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثاني أكسيد الكربون، والكربون الحيوي.
محافظ الفيوم: نهدف لتنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية لتوفير الطاقة وفرص العمل
وأشار محافظ الفيوم الى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما أنه يوفر فرص العمل، مشيراً إلى أنه يجري دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع «التغويز اللاهوائي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.