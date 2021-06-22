تراند الفن: تطورات جديدة بشأن رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 4 زيارة

كشفت تقارير صحافية ألمانية، آخر تطورات رحيل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي. ونشرت صحيفة “سبورت وان” أنه حتى الآن، لا توجد محادثات متقدمة مع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي فيما يتعلق بتمديد عقده، ويفترض وكلاء المهاجم البولندي أنه لن يكون موضوعًا في ميونخ. وأضافت الصحيفة الألمانية أن الرؤساء يلتزمون الصمت عمدًا بشأن الشائعات المتعلقة بالمهاجم البولندي، لأنهم لا يريدون إزعاج ليفاندوفسكي دون داع. وحصد فريق بايرن ميونيخ مسابقة منافسات الدوري الألماني الممتاز 2020 برصيد 78 نقطة بفارق 13 نقطة عن الوصيف، فريق لايبزيج، الذي امتلك 65 نقطة.

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