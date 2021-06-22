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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
أعلن الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المنصة الإلكترونية شهدت إقبالا ضخما من الجماهير، خلال ساعة واحدة من تفعيلها، حيث جرى حجز أكثر من 17 ألف تذكرة مجانية لدخول المعرض، وتأكيدها للحاجزين، بعد إطلاق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للمنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52، المقرر انطلاقه في 30 يونيه.
يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات، من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.
كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع https://cairobookfair.gebo.gov.eg
أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل»، ويتبعها الضغط على خيار «احجز تذكرتك»، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف – البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة، حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. حجز أكثر من 17 ألف تذكرة لمعرض الكتاب خلال ساعة من إطلاق المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.