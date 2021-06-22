شوف عروض اكسترا الأسبوعية 50% خصم علي الشاشات والأجهزة الكهربائية

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عروض اكسترا الأسبوعية، أقوى تخفيضات اكسترا في السعودية، متجر اكسترا من المتاجر التي تضع في اعتبارها راحة مواطني المملكة العربية السعودية ولذلك فهي تقدم عروضاً تصل إلى ٥٠% من أجل أن يستفيد المواطنين منها، أي يمكنكم شراء أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية وبأسعار تنافسية ولا تقتصر عروض المتجر على ذلك فقط بل أنه يقدم عروضاً أيضاً على الهواتف الذكية. عروض اكسترا الأسبوعية أقوى عروض متجر اكسترا في السعودية 2021م خصومات اكسترا الشهرية سوني تلفزيون 85 بوصة، أندرويد فائق الوضوح وصل سعره إلى 9999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19599 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم وصل سعر شاشة كلاس برو تلفزيون 32 بوصة، عالي الوضوح إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية توشيبا تلفزيون 65 بوصة، ذكي فائق الوضوح وصل سعره إلى 2799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الأسبوعية سامسونج تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح وصل سعره إلى 5999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية توشيبا غسالة صحون 14 مكان تخزين، 6 برامج باللون الفضي وصل سعره إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية اريستون غسالة صحون 9 برامج، 14 أماكن تخزين وصل سعره إلى 2689 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي. عروض اكسترا اليوم عروض اكسترا الشهرية ميديا غسالة صحون 12 مكان تخزين، 7 برامج باللون الفضي وصل سعره إلى 1279 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1669 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو كابتشينو ولاتيه وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية براون ماكينة تحضير القهوة بالتنقيط 1750 واط، وصل سعره إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية 50% خصم علي الشاشات والأجهزة الكهربائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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