تراند الفن: إصابة ربة منزل إثر نشوب حريق في منزل بقرية فاو قبلي بقنا

أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، بحروق مُتفرقة بالجسم، إثر نشوب حريق بمنزل بقرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية فاو قبلي بدشنا، وأسفر عن إصابة ربة منزل بجروح مُتفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة نادية عبد الحميد فهمي، ربة منزل، مقيمة بفاو قبلي بدشنا، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.