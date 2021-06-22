فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
أصيبت ربة منزل، اليوم الثلاثاء، بحروق مُتفرقة بالجسم، إثر نشوب حريق بمنزل بقرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، يُفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية فاو قبلي بدشنا، وأسفر عن إصابة ربة منزل بجروح مُتفرقة بالجسم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وبالانتقال والفحص، تبين إصابة نادية عبد الحميد فهمي، ربة منزل، مقيمة بفاو قبلي بدشنا، بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إصابة ربة منزل إثر نشوب حريق في منزل بقرية فاو قبلي بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.