تراند الفن: الأردن : قرار جديد من المحكمة بشأن “قضية الفتنة” .. والمتهمان يطالبان بهذا الأمر!

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - صحيفة المرصد – وكالات : قررت محكمة أمن الدولة في الأردن إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن أو ما يعرف بـ”الفتنة” بصورة سرية.

سبب القرار

واتخذت المحكمة ذلك القرار نظرا إلى ظروف الدعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي ستطرح في أثناء المحاكمة أمام المحكمة، وتعلقها بأمن وأسرار الدّولة والنظام العام، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لبقية شهود النيابة العامة، وكانت قد استمعت أمس إلى 5 شهود، اثنان منهما يحملان الجنسية السودانية”، بحسب موقع المملكة.

طلب حضور الأمير حمزة

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله، إن “هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه؛ للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها”.

وأكد المحامي لوكالة “فرانس برس”، إن موكله والشريف حسن بن زيد “طلبا من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية”.