تراند الفن: بعد وفاة هاني جرجس.. تعرف على مشاهير أسلموا من أجل الزواج

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - توفي المخرج هاني جرجس، الأحد الماضي، إثر معاناته مع مرض السرطان بأحد المستشفيات بالقاهرة، وعُرفت أفلامه بالجرأة والشجاعة.

وفاة هاني جرجس لم تمر كغيرها من وفيات الفنانين أو المشاهير، ولكن أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف ذوو الراحل، أن جثمانه تم دفنه في مقابر المسلمين، بعدما أسلم قبل وفاته.

وأسلم المخرج الكبير بعدما التقى فتاة جزائرية مسلمة، كانت بطلة أحد أفلامه، فأحبها وقرر أن يتزوجها، ثم تزوج بامرأة مسلمة أخرى.

في السطور التالية نرصد أبرز المشاهير الذين أسلموا للزواج من مسلمات..

الفنان عمر الشريف

ولد عمر الشريف بالإسكندرية عام 1932، واسمه الحقيقي ميشيل شلهوب، كان مسيحي الديانة، وبعد قيامه بأول فيلم له “صراع في الوادي”، مع فاتن حمامة، نشأت قصة حب بينهما واعتنق الإسلام ليتمكن من الزواج منها.

برونو ميتسو

لاعب كرة قدم فرنسي الأصل اعتنق الدين الإسلامي بمساعدة زوجته السنغالية، وتعلما معًا اللغة العربية رغم صعوبتها عليهما، حتى يؤديا الصلوات والطقوس الإسلامية، وأطلق على نفسه كريم ميتسو.

صفوت غطاس

عمل كمنتج ومصور سينمائي وهو مصري الجنسية، انتقل إلى لبنان منذ نشأته وتعلمه، اعتنق الإسلام ليتمكن من الزواج من الفنانة سميرة أحمد، رغم الانتقادات التي واجهها ثم غيّر اسمه إلى شريف زالي.

فرانك ريبيرى

لاعب كرة القدم الفرنسي الشهير، اعتنق الإسلام للزواج من وهيبة ريبيري، وقام بتغيير اسمه إلى بلال يوسف محمد.

بطرس زريبات

منتج لبناني مسيحي الديانة تعرف على الفنانة سميرة أحمد، أثناء تصوير فيلم “شم النسيم” وأحبها لذا اعتنق الإسلام ليتمكن من الزواج منها.

تحية كاريوكا

أولى زيجاتها هو نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني أنطوان عيسى الذي أعلن إسلامه من أجل الزواج من تحية بعد قصة حب في “كازينو بديعة”.

لبنى عبد العزيز

كان أول زواج لها من المنتج نجيب رمسيس الذي اعتنق الإسلام قبل الزواج منها.