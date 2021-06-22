تراند الفن: انتشال جثة طفل غرق داخل “البحر اليوسفي” بالمنيا

انتشل أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا داخل مياه البحر اليوسفي، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.