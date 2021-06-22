فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
انتشل أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا داخل مياه البحر اليوسفي، أثناء استحمامه هربًا من حرارة الجو.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.
انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتشال جثة طفل غرق داخل “البحر اليوسفي” بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.