تراند الفن: أستاذ تخدير: شرب الماء بكثرة ضار بالصحة في هذه الحالات

أكد الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد تخدير وحالات حرجة، ومدير وحدة الرعايات المركزة بمستشفى العبور الجامعي، أن هناك حالات يكون فيها شرب الماء ضارًا من الناحية الطبية، وهو ما يعرف بالتسمم المائي قائلًا: «ببساطة أن تشرب كميات كبيرة جدًا من الماء، بدرجة تفوق قدرة الكليتين على التخلص من الماء الزائد فيتسرب الماء الزائد إلى الخلايا مسببا انتفاخها وتلفها، ويعد المخ أكثر الأعضاء تأثرًا بهذه العملية، فيؤدي تورمه إلى ظهور أعراض كالدوار والتقيؤ والصداع الشديد، وقد تصل خطورة الأعراض إلى الموت في بعض الحالات».

التسمم المائي بين الرياضيين

وأوضح ثروت لـ«الوطن» أن هناك أشخاصًا يعانون من التسمم المائي، فهو منتشر جدًا في أوساط الرياضيين نتيجة لاختلال مراكز المخ المسئولة عن الشعور بالارتواء بعد فقدهم لكميات كبيرة من الماء والأملاح إذ تشير دراسة أجريت إلى أن سدس المشاركين في أحد سباقات الماراثون قد أصيبوا بدرجات مختلفة من التسمم المائي (Hypernatremia) نتيجة لشربهم كميات كبيرة من الماء بعد انتهاء السباق، بالإضافة إلى أن التسمم المائي قد يحدث عند تناول كميات بسيطة من الماء.

وأضاف ثروت أن الحروق العميقة التي تشمل أجزاءً كبيرة من الجسم قد تؤدي إلى فقد الجسم للسوائل وما تحتويه من أملاح -بالأخص الصوديوم- إلى هروب الماء الذي تشربه من الأوعية الدموية إلى الأنسجة مما يسبب اضطرابات القلب وبعض أعراض الجهاز العصبي كالإغماء والتشنج، بالإضافة إلى العطش لفترات طويلة، مما يؤدي الحرمان من الماء والطعام لفترات طويلة إلى اختلال تركيزات المعادن والأملاح في الجسم، وقد يؤدي شرب الماء في هذه الحالة إلى تسمم المياه، ويمكن أن يتعرض لهذه الحالة من يشرب كميات قليلة جدًا من الماء كأن يبلل شفتيه من حين لآخر.

وأشار ثروت إلى أن المصابين بمرض الكلى المزمن «الفشل الكلوي»، يجب في هذه الحالة أن يلتزموا بكميات محددة من الماء والأطعمة المختلفة، خصوصًا في الحالات المتقدمة.