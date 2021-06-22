تراند الفن: فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة للترجمة.. جوائز تصل إلى 925 ألف درهم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة للترجمة، وجوائز الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وإعلان جوائزها البالغ مجموعها نحو 925 ألف درهم إماراتي في المجالات الخمس محل الجائزة.

ما هي جائزة الشارقة للكتاب، وكم يبلغ مجموع جوائزها؟

– الجائزة في 5 فئات، هم «جائزة الكتاب الإماراتي، جائزة أفضل كتاب عربي، جائزة أفضل كتاب أجنبي، جائزة تكريم دور النشر، وجائزة الترجمة».

– يخصص المعرض جائزة «أفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، التي تحتفي من خلالها بهذا النوع الأدبي، وتدعم أصحاب التجارب الروائية المتميزة، ورصد للفائز بالجائزة مبلغ 150 ألف درهم إماراتي.

– تهدف جائزة «أفضل كتاب أجنبي بالمؤلفات المكتوبة باللغة الإنجليزية، إلى الإضاءة على جديد الأعمال الأدبية الأجنبية، لخلق حوار مع مختلف ثقافات العالم»، وتُمنح لفئتيين، هما: «أفضل كتاب أجنبي خيالي»، و«أفضل كتاب أجنبي واقعي»، ويبلغ قدرها نحو 100 ألف درهم، بواقع 50 ألف درهم لكل فئة.

– يخصص معرض الشارقة الدولي للكتاب للفائزين عن فئة الكتاب الإماراتي، جوائز مالية يبلغ مجموعها نحو 300 ألف درهم، تتوزع على فئات كالتالي:

– أفضل كتاب إماراتي «في مجال الرواية» ويبلغ قدرها 100 ألف درهم إماراتي.

– أفضل كتاب إماراتي «في مجال الدراسات» وينال الفائز 100 ألف درهم إماراتي.

– أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع «وتخصص هذه الدورة لأدب الرحلات»، ويحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف درهم إماراتي.

– أفضل كتاب إماراتي «مطبوع عن الإمارات» ويحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف درهم إماراتي.

شروط الترشح للجائزة

– وحددت الهيئة للراغبين بالتقدم والمشاركة بهذه الفئة مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون الأعمال المشاركة جديدة ومتفرّدة في مواضيعها، وهي:

– ألا يكون مرّ على إصدار طبعاتها الأولى عامان.

– وأن تكون النسخ المترشحة أصليّة وليست إعادة لطبعة قديمة.

– ولم يسبق لها الفوز بأي جائزة محلية أو عربيّة أو عالميّة.

– يخصص المعرض جائزة «الشارقة لتكريم دور النشر»، وتضم ثلاث فئات هي: جائزة «أفضل دار نشر محلية»، جائزة «أفضل دار نشر عربية»، وجائزة «أفضل دار نشر أجنبية»، ورصد جائزة مالية قدرها 75 ألف درهم بواقع 25 ألفًا لكل فئة.

شروط ترشح دور النشر

وحدّدت الجائزة على دور النشر الراغبة بالترشّح، أن يكون المتقدّم مشاركًا في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب.

– يتوفر لديه التميّز في النشر والتخصص.

– وأن يمتلك إصدارات تحقق منفعة علمية وتلبي احتياجات قطاعات مهمة في المجتمع، كما يجب أن يكون عضوًا في اتحادات الناشرين محليًا وإقليميًا وعالميًا.

– وضعت الجائزة شروطًا تنص على أن تمتلك الدار ما لا يقل عن 10 إصدارات خلال سنة ترشّحها للجائزة في مجال التخصص.

جائزة عالمية للترجمة

وفتحت الهيئة باب المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان»، وتبلغ قيمتها مليون و300 ألف درهم إماراتي، وتعد الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف.

شروط جائزة الترجمة

وتهدف جائزة «ترجمان» إلى مد جسور التواصل الحضاري والإنساني بين مختلف الثقافات، من خلال فتح المجال أمام دور النشر العالمية والعربية التي تمتلك ترجمات أجنبية، بأي لغة من اللغات، للمشاركة بأكثر من عمل ورقي، وفوز واحد منها فقط، وأن تكون الأعمال أصلية وصادرة بطبعتها الأولى باللغة العربية، وأن تستلهم في مضامينها الحضارتين العربية أو الإسلامية.