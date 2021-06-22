تراند الفن: وزيرة الثقافة: إتاحة الزيارة الافتراضية لمعرض الكتاب هذا العام

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 07:09 مساءً - قالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن افتتاح الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب الدولي، يوم 30 يونيو الجاري، وكان من المقرر إقامته في يناير، إلا أنها أُجلت بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن العديد من أجهزة الدولة، عملت على إقامة هذه الدورة، رغم إلغاء دورات معارض الكتاب في العديد من الدول الأخرى، لكن إصرار الدولة المصرية على إقامتها، هدفه دعم النشر والناشرين، وهذه الصناعة التي خسرت كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأضافت «عبدالدايم»، في حوار مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن مصر لديها الآن منصة تكنولوجية لمعرض الكتاب، لافتة إلى أن الدولة كلها تتحول إلى رقمنة الخدمات، وهذا ساعد في إنشاء المنصة التي تساعد الزوار، إضافة إلى إتاحة فرصة للزيارة الافتراضية، وكأن الزائر داخل المعرض، وفي وقت قريب، سيستطيع الزائر الشراء من داخل المنصة، وهذا يساعد في صناعة النشر، موضحة أن دخول المعرض هذا العام مجانًا، ومسألة التذاكر ومنصة حجز التذاكر، هدفها تنظيم الإجراءات الاحترازية، مؤكدة توفير مواصلات لمن يرغبون في الوصول إلى المعرض.

وتابعت وزيرة الثقافة، أن مبادرة «ثقافتك كتابك»، بدأت بالفعل في معرض فيصل للكتاب ونجحت كثيرًا، لذلك اتخذوا قرارًا بطرح هذه المبادرة في كل معارض الكتاب، وهي عبارة عن مبادرة سعر الكتاب فيها يتراوح بين جنيه إلى 20 جنيهًا، والهدف منها تعزيز القراءة في المجتمع المصري، وهناك إقبال على المبادرة، وتنوع في الكتب المعروضة، مشيرة إلى أن التخفيضات في أسعار الكتب تصل إلى 75%.

أما عن شائعات قلة عدد الناشرين في النعرض هذا العام، فقالت عبدالدايم، إن هذا غير صحيح إطلاقًا، وعدد الناشرين هذا العام يصل إلى 1218 ناشرًا، بين ناشرين عرب ومصريين وأجانب، لافتة إلى أنهم اتخذوا قرارًا بمعاملة الناشرين اللبنانيين بنفس طريقة الناشرين المصريين، دعمًا للبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.