تراند الفن: مصدر أمني يكشف تفاصيل القبض على حنين حسام في شقة بالخصوص

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، ضبطت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، فتاة التيك توك، حنين حسام، بإحدى الشقق في مدينة الخصوص، كانت مختبئة بها، بعد صدور حكم في حقها بالسجن المشدد عشر سنوات.

وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، إلى أنه تم اصطحاب حنين حسام مع رجال الشرطة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بأحد أقسام مديرية أمن القاهرة.

وكانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صدور حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وقالت: “أنا عمري ما أذيت حد، تاجرت في مين إزاي، واحدة عندها 19 سنة هتعرف إيه عن التجارة بالبشر، أنا عمري ما أذيت حد وأنا مغلطتش في حاجة، والله العظيم ما غلطت أصلا، وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه”.

كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكمت، أمس الأول الأحد، على حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التيك توك، كما تضمن الحكم مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية