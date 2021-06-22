فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.
مع بداية المباراة، أرسل يوسف أوباما، تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أشرف بن شرقي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.
وحصل عبد الله مجدي، لاعب فريق مصر المقاصة، على بطاقة صفراء، في الدقيقة 19، بعد تدخل قوي على مدافع الزمالك محمود حمدي الونش.
وفي الدقيقة 31، أرسل زيزو تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها سيف الدين الجزيري برأسية قوية، ولكن مرت فوق عارضة فريق مصر المقاصة.
وفي الدقيقة 35، كاد فريق مصر المقاصة أن يحرز الهدف الأول، بعد تمريرة رائعة من عبد الله مجدي، لأحمد عادل ميسي خلف مدافعي الزمالك ثم سدد ميسي الكرة بقوة، ولكن مرت فوق العارضة.
وحاول فريق الزمالك ومصر المقاصة خلال الشوط الأول في استغلال الفرص من أجل التقدم، لكن فشل الفريقين في إحراز أي أهداف خلال الشوط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا أمام مصر المقاصة في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.