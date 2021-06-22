تراند الفن: أسباب حبس حنين حسام 10 سنوات في قضية الإتجار بالبشر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام 10 سنوات غيابيًا، و6 سنوات حضوريًا لمودة الأدهم و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل من المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر، وهي القضية التي شغلت الرأي العام، خلال اليومين الماضيين، وسط تساؤلات عن أسباب حبس حنين حسام.

وفور صدور الحكم، نشرت الفتاة مقطع مصور تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي -تستغيث فيه بالمسئولين- وتحاول تبرئة نفسها من التهم التي وجهت إليها، مؤكدة أنها تخشى ضياع مستقبلها.

أسباب حبس حنين حسام

«الوطن» تنشر أسباب صدور حكم بالسجن 10 سنوات لحنين حسام، الطالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وفتاة التيك توك الشهيرة، وفق الاتهامات التي وجهت إليها في التحقيقات، التي جاءت على رأسها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية ونشر الفسق والفجور.

– استغلال الفتيات عبر البث المباشر عن طريق بالاشتراك مع آخرين.

– الاتجار في البشر عبر عمل إعلان لتطبيق مشبوه، ودعوة الفتيات للدخول إلى شات في غرف مغلقة مع شباب، مقابل مبالغ مالية بالدولارات، مقابل ما تحققه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

– كما وجهت إليها النيابة، تشجيع المراهقات والفتيات على بث مقاطع مصورة مشابهة والهروب من العدالة والتخفي وتشفير الهواتف المحمول وكذلك الحسابات عبر التطبيقات المختلفة.

– القيام بأعمال تتنافى مع الآداب العام، وقيم المجتمع المصري، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي، وحاجة الفتيات للعمل خاصة مع ارتفاع نسب البطالة خلال فترة كورونا.

القبض على حنين حسام

وألقت قوات الأمن القبض على حنين حسام، بعد يوم واحد من صدور حكم قضائي بحبسها 10 أعوام في قضية الاتجار في البشر، حيث أكد مصدر أمني في تصريح سابق لـ«الوطن»: أن قوة من إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهمة حنين حسام، لدى أحد أقاربها بمحافظة القليوبية، حيث ألقي القبض عليها خلال 5 دقائق فقط.