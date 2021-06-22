تراند الفن: التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا والتشيك في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 مساءً - أعلن جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره التشيك في بطولة يورو 2020. ويستعد منتخب إنجلترا، لمواجهة نظيره التشيك، اليوم الثلاثاء، ضمن مُنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة يورو 2020. وجاء تشكيل منتخب إنجلترا الرسمي لمباراة اليوم كالآتي: حراسة المرمى: بيكفورد. خط الدفاع: وولكر، ستونز، ماجواي، لوك شاو. خط الوسط: فيليبس، رايس، ساكا. خط الهجوم: جريليلش، رحيم ستيرلينج، هاري كين. بينما جاء تشكيل التشيك: فاتشليك – كولوتسكا – كوفال – كالاس – داريدا – هوليس – سوتشيك – ماسوبوست – جانكتو – باتريك شيك – بوريك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.