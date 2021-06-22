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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت الوطن 7 زيارة
شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.
وناقش الاجتماع، مستجدات الجائزة وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة، حيث جرى استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة، وصولاً إلى الدورة الثالثة، وآلية العمل الاستثنائية، بناءً على الوضع الاستثنائي الحالي.
كما جرى مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال حفل افتراضي، ومستجدات الدورة الرابعة للجائزة.
وأوضحت اللجنة، أنه سيجري الإعلان عن موعد الحفل الختامي الافتراضي في الأيام المقبلة، من خلال القنوات الخاصة بالجائزة، وقنوات وزارة التربية والتعليم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «التعليم» تشارك في اجتماع جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.