تراند الفن: أول تعليق سعودي على إعلان “إبراهيم رئيسي” رئيسًا جديدًا لإيران

صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يوم الثلاثاء إن المملكة ستبني حكمهما على حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء على الوقائع على الأرض وفقا لرويترز .

وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي أن علي خامنئي هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن “السياسة الخارجية في إيران، من منظورنا يديرها على خامئني أي حال، لذلك نحن نبني تعاملاتنا ونهجنا مع إيران على أساس الوقائع على الأرض، والتي ستكون مصدر حكمنا على الحكومة الجديدة بصرف النظر عن من يتولى المنصب”.