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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 08:09 مساءً - أدمن 19 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يوم الثلاثاء إن المملكة ستبني حكمهما على حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء على الوقائع على الأرض وفقا لرويترز .
وأكد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي أن علي خامنئي هو صاحب القول الفصل في السياسة الخارجية.
وأشار إلى أن “السياسة الخارجية في إيران، من منظورنا يديرها على خامئني أي حال، لذلك نحن نبني تعاملاتنا ونهجنا مع إيران على أساس الوقائع على الأرض، والتي ستكون مصدر حكمنا على الحكومة الجديدة بصرف النظر عن من يتولى المنصب”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق سعودي على إعلان “إبراهيم رئيسي” رئيسًا جديدًا لإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.