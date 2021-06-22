نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أقوى أفلام الكرتون 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد، تعتبر قناة بطوط للأطفال من أشهر القنوات المصرية التي اشتهرت بشكل كبير في العالم العربي، ويتابعها الكبار والصغار لأن محتواها يتناسب مع كل الفئات العمرية، سواء من أفلام كرتونية شيقة وأغاني رائعة وبرامج بكل أنواعها، ولذلك أصبحت قناة بطوط من أقوى وأشهر قنوات الأطفال في المنطقة العربية، وتم تحديث ترددها مؤخراً لذلك يزداد البحث عن ترددها الجديد، ونستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021.

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال

تعتبر قناة بطوط من أهم وأبرز القنوات العربية المتخصصة للطفل، والتي تعرض عبر شاشتها برامج الكرتون وأفلام الأنيميشن المميزة والرائعة، وهذا على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، وقد حققت القناة شهرة كبيرة داخل وخارج الوطن العربي ونالت على إعجاب الجميع، وتتميز قناة بطوط عن غيرها من القنوات المنافسة بتقديم محتوى هادف وشيق للأطفال، يجمع بين المحتوى الترفيهي والتعليمي والذي يتابعه الأطفال من عمر عامين وأكثر وحتى الكبار.

أحدث تردد قناة بطوط الجديد 2021

تعتبر قناة بطوط واحدة من ضمن القنوات العربية للأطفال مثل قناة كراميش، تحرص قناة بطوط على تقديم محتوى يساعد الأطفال في تنمية المهارات والمواهب لديهم، كما أنها تمنحهم الثقة الكافية حتى يفصحوا عن مواهبهم وإبداعاتهم، وهي القناة المفضلة من قبل الأمهات والآباء والذي يمكنهم ترك أبنائهم أمام محتواها دون قلق، حيث أن تتبع العادات والتقاليد السائرة في المجتمع العربي فيما تقدمه، وبذلك لقت القناة قبولاً كبيراً في الوطن العربي، وإليكم الآن تردد قناة بطوط الجديد وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

أهم ما تقدمه قناة بطوط

تستعرض قناة بطوط للأطفال عبر شاشتها الكثير من الأفلام الكرتونية الشيقة، ومنها فيلم الجميلة والوحش، السمكة نيمو، شركة المرعبين، باز يطير، ملكة الجليد، الملكة النائمة، سندريلا، الفار الطباخ، طرزان بالإضافة إلى كرتون توم وجيري الشهير بمغامرات القط والفار الكوميدية، وحلقات كرتون بطوط وكل هذا يتابعها الكثيرون من الكبار والصغار.

أغاني قناة بطوط الرائعة: