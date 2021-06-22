تراند الفن: مواطنة تخلع زوجها بعدما رفض سفرها إلى دولة خليجية

صحيفة المرصد: قدمت مواطنة دعوى خلع ضد زوجها، أمام المحكمة المختصة، بعدما رفض سفرها للسياحة في مملكة البحرين.

وتعود أحداث الواقعة، عندما طلبت مواطنة بمدينة الدمام، من زوجها السفر إلى مملكة البحرين من أجل السياحة، ولكنه رفض بداعي تفشي فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودخلت المواطنة في خلاف مع زوجها، بعد رفض سفرها إلى البحرين، لتقرر رفع دعوى خلع ضده أمام المحكمة، متعبرة ذلك بخلاً من الزوج .

وحاول أهل وذوي الطرفين التدخل للصلح بينهما وإنهاء الخلاف، إلا أن المواطنة رفضت كل المحاولات وتمسكت بطلب الخلع من زوجها.

وتسبب تمسك المواطنة بطلب الخلع، إلى قيام الزوج بإشهار طلاقه منها علانية في مجلس الصلح بعد أن فضلت السفر إلى البحرين على استكمال علاقتهما الزوجية.