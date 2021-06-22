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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد: قدمت مواطنة دعوى خلع ضد زوجها، أمام المحكمة المختصة، بعدما رفض سفرها للسياحة في مملكة البحرين.
وتعود أحداث الواقعة، عندما طلبت مواطنة بمدينة الدمام، من زوجها السفر إلى مملكة البحرين من أجل السياحة، ولكنه رفض بداعي تفشي فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.
ودخلت المواطنة في خلاف مع زوجها، بعد رفض سفرها إلى البحرين، لتقرر رفع دعوى خلع ضده أمام المحكمة، متعبرة ذلك بخلاً من الزوج .
وحاول أهل وذوي الطرفين التدخل للصلح بينهما وإنهاء الخلاف، إلا أن المواطنة رفضت كل المحاولات وتمسكت بطلب الخلع من زوجها.
وتسبب تمسك المواطنة بطلب الخلع، إلى قيام الزوج بإشهار طلاقه منها علانية في مجلس الصلح بعد أن فضلت السفر إلى البحرين على استكمال علاقتهما الزوجية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطنة تخلع زوجها بعدما رفض سفرها إلى دولة خليجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.