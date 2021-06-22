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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 11 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه من المبكر جدا الحديث عن الجرعة الثالثة.
وقال “العبدالعالي” خلال لقائه في برنامج ” ياهلا” أنه يجب التركيز على أولوياتنا في هذ الفترة وهي أخذ أكبر شريحة من المجتمع الجرعة الأولى وتعزيز ذلك بالجرعة الثانية في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من كسر سلسلة الانتشار والخروج من الجائحة وبالتالي وقف التحورات والتطورات للفيروس التي ستجعلنا نلجأ للجرعة الثالثة والرابعة وهكذا.
وأوضح أن المناعة المتكونة من اللقاح تتجاوز السنة مشيراً إلى أن هذا أثر ممتاز وقيم والمأمول أكثر من ذلك، لكن يجب ألا نستعجل في الحكم على الأبحاث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل أخذ جرعتي تطعيم كورونا يعطي حصانة دائمة أم يجب تلقي اللقاح كل عام؟.. متحدث الصحة يوضح (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.