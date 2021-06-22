تراند الفن: هل أخذ جرعتي تطعيم كورونا يعطي حصانة دائمة أم يجب تلقي اللقاح كل عام؟.. متحدث الصحة يوضح (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد : أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه من المبكر جدا الحديث عن الجرعة الثالثة. وقال “العبدالعالي” خلال لقائه في برنامج ” ياهلا” أنه يجب التركيز على أولوياتنا في هذ الفترة وهي أخذ أكبر شريحة من المجتمع الجرعة الأولى وتعزيز ذلك بالجرعة الثانية في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من كسر سلسلة الانتشار والخروج من الجائحة وبالتالي وقف التحورات والتطورات للفيروس التي ستجعلنا نلجأ للجرعة الثالثة والرابعة وهكذا. وأوضح أن المناعة المتكونة من اللقاح تتجاوز السنة مشيراً إلى أن هذا أثر ممتاز وقيم والمأمول أكثر من ذلك، لكن يجب ألا نستعجل في الحكم على الأبحاث.

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