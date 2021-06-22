تراند الفن: تقارير: ميسي يقرر البقاء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والمقرر انتهاؤه بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب ميجيل ريكو، الصحفي الإسباني، فإن ميسي أخبر خوان لابورتا، رئيس النادي ببقائه لمدة موسم جديد مع النادي في ظل سقف الرواتب الذي حددته الإدارة.

وينتهي عقد ميسي، مع برشلونة، نهاية الشهر الجاري، ويحق له الرحيل مجانا عن النادي، في حالة عدم التجديد.

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل، حيث يحتل الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل دون هزيمة.