فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والمقرر انتهاؤه بنهاية الشهر الجاري.
وبحسب ميجيل ريكو، الصحفي الإسباني، فإن ميسي أخبر خوان لابورتا، رئيس النادي ببقائه لمدة موسم جديد مع النادي في ظل سقف الرواتب الذي حددته الإدارة.
وينتهي عقد ميسي، مع برشلونة، نهاية الشهر الجاري، ويحق له الرحيل مجانا عن النادي، في حالة عدم التجديد.
ويتواجد ميسي في الوقت الحالي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل، حيث يحتل الأرجنتين المركز الأول في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل دون هزيمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تقارير: ميسي يقرر البقاء في برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.