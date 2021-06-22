تراند الفن: رئيس الهيئة العامة للكتاب: توجيهات عُليا بدعم صناعة النشر «فيديو»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - صرح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن هناك توجيهات عليا من القيادة السياسية ومن وزيرة الثقافة بضرورة دعم صناعة النشر والناشرين، وكاشفا أنه لهذا تستهدف الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تسويق الكتب.

وأكد «الحاج علي»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن صناعة النشر والناشرين تأثروا بشكل كبير للغاية سلبيا، خلال العام ونصف الماضي، ولهذا يحاولون أن يرجعوا معرض الكتاب إلى مهمته الأساسية التي نظم في البداية من أجلها.

وقال رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن اختيار جملة «القراءة الحياة» شعارا للدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، جاء رغبة في التعبير على أن القراءة من الممكن أن تكون بداية حياة جديدة وسط هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في ظل وباء كورونا المستجد.

وأوضح «الحاج علي» أن مقولة القراءة غذاء العقول ليست «إكليشيه» أو مقولة معلبة، إنما هي مقولة حقيقية جدا، وكيفما الطعام هو المسؤول عن تنمية الجسم، فالقراءة توسع مدارك العقل بشكل كبير، مشيرا إلى أن كل كتاب يقرأه الإنسان يجعله يعبر عن نفسه بشكل أقوى، ولهذا نحاول من خلال هذا المعرض تشجيع المواطنين على القراءة أكثر وأكثر.

وأردف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الدورة القادمة من المعرض ستحاول بشتى الطرق الحفاظ على الحالة التي يشعر بها زواره كل دورة، منبها أن ما سيختلف بالدورة القادمة فقط عما سبق من دورات المعرض، يتمثل في أنه لن يكون هناك فاعليات ثقافية على أرض الواقع، حتى لا ينتج عن ذلك أي تزاحم أو تجمع داخل المعرض، وأملا في تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل سليم يساعد في المحافظة على سلامة الجميع وعدم انتقال أي عدوى.