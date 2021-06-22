تراند الفن: كأس مصر.. الزمالك يهزم المقاصة بثنائية ويواجه أسوان في نصف النهائي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:09 مساءً - حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره مصر المقاصة، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أسوان في نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الأخير الفوز على المصري البورسعيدي بركلات الجزاء.

مع بداية المباراة، أرسل يوسف أوباما، تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أشرف بن شرقي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وحصل عبد الله مجدي، لاعب فريق مصر المقاصة، على بطاقة صفراء، في الدقيقة 19، بعد تدخل قوي على مدافع الزمالك محمود حمدي الونش.

وفي الدقيقة 31، أرسل زيزو تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها سيف الدين الجزيري برأسية قوية، ولكن مرت فوق عارضة فريق مصر المقاصة.

وفي الدقيقة 35، كاد فريق مصر المقاصة أن يحرز الهدف الأول، بعد تمريرة رائعة من عبد الله مجدي، لأحمد عادل ميسي خلف مدافعي الزمالك ثم سدد ميسي الكرة بقوة، ولكن مرت فوق العارضة.

وحاول فريق الزمالك ومصر المقاصة خلال الشوط الأول في استغلال الفرص من أجل التقدم، لكن فشل الفريقين في إحراز أي أهداف خلال الشوط.

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني، أحرز يوسف أوباما الهدف الأول للزمالك، بعد تمريرة عرضية من عبد الشافي متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني للزمالك أوباما في الدقيقة 62، بعد عرضية من محمد عبد الشافي من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

وضم تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي.

خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي.