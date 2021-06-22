تراند الفن: انطلاق حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 مساءً - انطلق مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، بحضور محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتغيبت وزيرة الثقافة، الدكتورة، إيناس عبد الدايم، عن حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية، فيما حضر الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، والكاتب محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما.

وقال محافظ الإسماعيلية إن إقامة مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في هذا التوقيت كان تحدياً كبيراً، وأضاف في كلمته أمام حفل ختام المهرجان المقام علي ضفاف قناة السويس، أن المهرجان تم تنفيذه على أعلى مستوى من التجهيز والتعاون، دون وجود أي ملاحظات.

ووجه محافظ الإسماعيلية الشكر إلى وزيرة الثقافة على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر لجميع القائمين على تنظيم المهرجان، من المتطوعين والأجهزة التنفيذية لاستمرار الفاعليات.

وقال عصام زكريا، رئيس المركز القومي للسينما، إن المهرجان ضم خلال هذه الدورة عدداً كبيراً من الأفلام المميزة، بعد توقف خلال العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، وأضاف أن دورة مهرجان الإسماعيلية 2021 ضمت العديد من الفاعليات والندوات على هامش المهرجان، حضرها العديد من الفنانين، منهم أحمد بدير وصفية العمري وبسمة وسلوى محمد علي، والعديد من الصحفيين والنقاد وأهالي الإسماعيلية.

وقال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، إن دورة هذا العام من مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، كانت دورة مكثفة، مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة 107 دول، و44 فيلماً.

وقال خالد عبد الجليل إنه لم يكن يتوقع إقامة هذه الدورة بسبب الظروف الحالية في ظل وجود كورونا، مشيراً إلى أن نجاح الدورة جاء بسبب التعاون الكبير بين أجهزة الدولة، المتمثلة في وزارة الثقافة، وهيئة قناة السويس، ومحافظة الإسماعيلية.

وعقدت لجنة عمل المهرجان بالإسماعيلية، عدة اجتماعات تنسيقية مع القائمين علي تنظيم حفل الختام، ضمن الاستعدات الأخيرة.