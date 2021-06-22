تراند الفن: رئيس هيئة الكتاب يكشف إمكانية التجول بالمعرض إلكترونيًا.. ويؤكد: حجز 17 ألف تذكرة

أكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أنه تم حجز 17 ألف تذكرة في ساعة ونصف من إطلاق المنصة الإلكترونية، موضحًا أن المنصة ليست للحجز الإلكتروني فقط، ولكنها حجز التذاكر والمعرض الافتراضي الذى سيتم إطلاقه مع افتتاح المعرض.

وقال الحاج، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “90 دقيقة” الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة “المحور”، إنه يمكن التجول بالمعرض إلكترونيًا عبر تقنية “3D”، وتعتبر اختراع في معارض الكتب، وتجعل زيارة المعرض إلكترونيا متعة، ويتم توفير الكتب أون لاين، مشيرًا إلى أنه تم حجز 17 ألف تذكرة في ساعة ونصف من إطلاق المنصة الإلكترونية.

وأضاف أنه يتم اختيار اليوم الذى يتم الزيارة فيه ورقم بوابة الدخول، مشددًا على تنفيذ إجراءات احترازية مشددة من قياس الحرارة وارتداء الكمامات والمطهرات.

جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.