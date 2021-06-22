تراند الفن: بعد قطاري حلوان والإسكندرية.. أحمد موسى: الحوادث مُقلقة والإجابة عند النيابة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 مساءً - استنكر الإعلامي أحمد موسى، تكرار حوادث القطارات، مشيرًا إلى أنه لو كان الأمر بيده لعاقب كل مُتسبب في تلك الحوادث، بعقوبات رادعة، وألزمهم بدفع خسائر ما فعلوه في السكة الحديد.

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن الدولة تسعى لإصلاح منظومة السكة الحديد، ولكن البعض يسعى إلى عكس ذلك، مرددا: “ربنا ينجي بلدنا وينجينا”.

ولفت إلى أن ما يحدث من حوادث القطارات غير طبيعي، ويثير شكوكًا وتساؤلات المصريين؛ متابعًا: “الإصابات والضحايا أصبحت مُعتادة في السكة الحديد”.

وأكد موسى، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في أسباب تصادم جرار بقطار ركاب في الإسكندرية؛ قائلا: “ حادث الإسكندرية مش طبيعي ومحصلش أبدًا”.

وتابع: “لن نسمح أبدًا بانهيار السكة الحديد، وكثرة الحوادث ربما وراءها شيء، لذلك يتم تحويل المتسببين إلى النيابة العامة”، منوهًا بأن تكرار حوادث القطارات مقلقة، ولكن الإجابة عند النيابة العامة، وهي التي سوف تكشف كل التفاصيل وأسباب حادثي حلوان والإسكندرية.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث قطار الإسكندرية الذي وقع بمحطة مصر، شهد وقوع عددًا من الإصابات بعضها بسيطة والبعض الآخر خطير.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في تصريحات إعلامية: “الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة الأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث”.

واستكمل: “المصابون موجودون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب حتى الآن”.

وأكد المحافظ أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الأشعة مُطمئنة.

ووجه المحافظ، بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين في حادث قطار الإسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سعيد السقعان، مُتواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة وردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطيًا، وإحالتهم للنيابة العامة بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 إكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار، وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149، وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.