تراند الفن: رئيس «العلمين الجديدة»: المدينة من أهم مناطق الجمهورية الثانية

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المدينة من أهم مدن الجمهورية الثانية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا في 2018 بإنشاء منطقة ذات طابع خاص، على طراز المدن السياحية العالمية، موضحًا أن القرار الجمهوري الذي صدر في 2018 كان ينص على إنشاء المدينة على مساحة 49 ألف فدان، ثم صدر قرار جديد في 2020 لكي تكون المدينة على مساحة 150 ألف فدان.

إنجازات الجمهورية الجديدة

وأضاف «سمير»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، في تغطية خاصة من مدينة العملين الجديدة، ضمن سلسلة حلقات يقدمها البرنامج عن إنجازات الجمهورية الجديدة، أن المرحلة الأولى من المدينة لم تبدأ بالأبراج، ولكن بدأت بمحطة تحليه مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وجارِ حاليًا إنشاء محطة معالجة مياه ثلاثية ليُعاد استخدام المياه، والمحافظة على المياه العذبة التي تأتي من مياه النيل، ثم تم إنشاء محطة كهرباء بطاقة 525 ميجا فولت أمبير، وكلها ضمن مرافق ستبدأ العمل في 30 سبتمبر المقبل.

5 آلاف وحدة سكنية

وأشار رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن الجزء الشاطئي ليس هو الجزء المميز فقط في المدينة، ولكن الدولة أنشأت إسكان اجتماعي، وأيضًا «سكن مصر»، في بداية المدينة، بإجمالي حوالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعضها سكن بالفعل، وهناك 15600 فدان منطقة صناعية، سينتهي توصيل المرافق لها 30 ديسمبر المقبل، وبعدها يبدأ إنشاء المصانع، ثم تأتي العمالة ويعيش العمال في هذه المدينة التي لن تكون للزيارة الموسمية كما يظن البعض.