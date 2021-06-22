تراند الفن: جنيهان.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 10:09 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، في بداية أسبوع عمل البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، وتراوحت قيمة انخفاض سعر الذهب جنيهان في الجرام.

وجاء الارتفاع الأكبر في عيار 24، حيث ارتفع من 879 جنيهًا صباح اليوم، ليصبح 881 جنيها، في نهاية المعاملات، بفارق جنيهان، أما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فقد ارتفع بنفس القيمة، حيث أصبح بـ771 جنيهًا، بدلا من 769 صباح اليوم، أما عيار 18 فقد ارتفع من 659 جنيهًا ليصبح 661 جنيها، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب، من 6152 جنيها، ليصبح 6168 جنيها، ليكسب بذلك 16جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 879 و881 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 769 و771 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 659 و661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6152 إلى 6168 جنيهات.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».