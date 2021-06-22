فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الإفريقي -تحت قيادة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية-، فشل في التقدم خطوة واحدة في أزمة سد النهضة.
وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن ينقص كوب واحد من حصة مصر من المياه، كما أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي.
وأكد أن إثيوبيا تريد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ومن ثم التوصل لاتفاق، وهو عكس ما تريده مصر والسودان، اللذان يرفضان ما تسعى إليه أديس أبابا.
وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الورقة والمحطة قبل الأخيرة بالنسبة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، حيث إن الدولتين لديهما بدائل أخرى.
وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بمنتهى العنجهية والتكبر -مش عارف ليه- مشيرًا إلى أن الصبر والمفاوضات لا يمكن أن تستمر مدى الحياة، لافتا إلى أن كلمة مجلس الأمن هي الفيصل في القضية.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الملء العام الحالي، يختلف عما كان عليه العام السابق في 2020، ومن ثم الإجراءات التي سيتم اتخاذها سوف تكون مختلفة، مختتمًا “لا تثق في إثيوبيا لأنه لا يوجد لها عهد”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد موسى: مجلس الأمن المحطة قبل الأخيرة لمصر والسودان.. وهناك بدائل أخرى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.