تراند الفن: أحمد موسى: مجلس الأمن المحطة قبل الأخيرة لمصر والسودان.. وهناك بدائل أخرى (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الإفريقي -تحت قيادة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية-، فشل في التقدم خطوة واحدة في أزمة سد النهضة.

وتابع خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن ينقص كوب واحد من حصة مصر من المياه، كما أعلن الرئيس السيسي في مارس الماضي.

وأكد أن إثيوبيا تريد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ومن ثم التوصل لاتفاق، وهو عكس ما تريده مصر والسودان، اللذان يرفضان ما تسعى إليه أديس أبابا.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الورقة والمحطة قبل الأخيرة بالنسبة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، حيث إن الدولتين لديهما بدائل أخرى.

وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بمنتهى العنجهية والتكبر -مش عارف ليه- مشيرًا إلى أن الصبر والمفاوضات لا يمكن أن تستمر مدى الحياة، لافتا إلى أن كلمة مجلس الأمن هي الفيصل في القضية.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الملء العام الحالي، يختلف عما كان عليه العام السابق في 2020، ومن ثم الإجراءات التي سيتم اتخاذها سوف تكون مختلفة، مختتمًا “لا تثق في إثيوبيا لأنه لا يوجد لها عهد”.