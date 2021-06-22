تراند الفن: الأردن.. الشريف حسن بن زيد يعترف بتعاطي “الحشيش” في ثاني جلسات قضية “الفتنة”

صحيفة المرصد : اعترف الشريف حسن بن زيد، أحد المتهمين في قضية الفتنة في المملكة الأدرنية الهاشمية، بتعاطي مخدر الحشيش.

وبحسب موقع عمون الأردني جاء اعتراف الشريف حسن في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.

ونفى المتهمان التهم المتعلقة بمحاولة الانقلاب وزعزعة استقرار البلاد، اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة “الحشيش”، حسبما أكد محمد العفيف محامي عوض الله.

الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الثلاثاء جاءت سرية طبقا لقرار المحكمة، القاضي بعقد جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفتنة، والمتعلقة بزعزعة استقرار الأردن، سرا، مستندا إلى المادة الثَّامنة من قانون المحكمة رقم 17 لسنة 1959.