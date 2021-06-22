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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد : اعترف الشريف حسن بن زيد، أحد المتهمين في قضية الفتنة في المملكة الأدرنية الهاشمية، بتعاطي مخدر الحشيش.
وبحسب موقع عمون الأردني جاء اعتراف الشريف حسن في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.
ونفى المتهمان التهم المتعلقة بمحاولة الانقلاب وزعزعة استقرار البلاد، اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة “الحشيش”، حسبما أكد محمد العفيف محامي عوض الله.
الجلسة الثانية التي عقدت اليوم الثلاثاء جاءت سرية طبقا لقرار المحكمة، القاضي بعقد جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفتنة، والمتعلقة بزعزعة استقرار الأردن، سرا، مستندا إلى المادة الثَّامنة من قانون المحكمة رقم 17 لسنة 1959.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأردن.. الشريف حسن بن زيد يعترف بتعاطي “الحشيش” في ثاني جلسات قضية “الفتنة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.