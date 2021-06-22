تراند الفن: معرض الكتاب 3D بالتوازي.. «متخليش حاجة تفوتك»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار «في القراءة حياة»، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 30 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، على أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور ابتداء من 1 يوليو المقبل من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء يوميا ما عدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

معرض الكتاب 3d

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تفاصيل معرض الكتاب، لافتة إلى أن المعرض الكتاب يشهد لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، والتي تشمل كافة تفاصيل المعرض وبها أول معرض افتراضي مواز بتقنية 3D.

وأوضح الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا للمعرض في تصريحات لـ «الوطن» المنصة تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الحالية من المعرض، مثل حجز التذاكر، ومعرض كتاب مواز بتقنية ثلاثية الأبعاد تعمل كمحاكاة للمعرض الموجود بالتجمع، وذلك لنقل أجواء المعرض إلى الجمهور في كل مكان، مضيفا: «تشمل معروضات كافة دور النشر المشاركة، وإمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، وخريطة المعرض بالإضافة إلى أجندة المعرض والأنشطة الثقافية التى ستكون متاحة على المنصة، حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام، حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور».

وكان اتحاد الناشرين قد أعلن عن توفير عدة عروض من خدمة توصيل الكتب للمنازل «ديليفري» للجمهور عند طلبها عبر المنصة الرقمية.

كما قررت وزيرة الثقافة إقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة الدعم الفني وخدمة عملاء «أون لاين» على المنصة وعلى تطبيق واتس آب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصا على الصحة العامة.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة، من 4 قارات كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًا، وسعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.