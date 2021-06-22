تراند الفن: “نمر منذ سنوات من هذا الطريق”.. ناجية من حادث قطار حلوان تروي تفاصيل الحادث

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - تروي إحدى الناجيات وتدعى “شيماء، م،”، تفاصيل الحادث الأليم الذي وقع في منطقة حلوان بين أتوبيس عمال وقطار بضائع، ولحظات الرعب التي شاهدتها أثناء وقوع الحادث على الرغم من أنها تركت الأتوبيس قبل وقوع الحادث بدقائق، ولكنها شاهدت الحادث وشاهدت أصدقاءها وهم مصابون والبعض منهم متوفى.

وتابعت شيماء: “كان فيه أتوبيسين ماشين ورا بعض تبع شركة واحدة، وأنا نزلت من الأتوبيس قبل ما يعمل حادثة بلحظات، بعدها سمعت صوت صراخ وناس بتجري وشوفت أصحابي والأتوبيس عامل حادثة”.

وأردفت الفتاة الناجية من الحادث: “نمر من هذا الطريق منذ عدة سنوات، والأمور كانت تسير بصورة طبيعية، ويوم الحادث، لم أشعر بحادث الارتطام الذي وقع حينها، لأني نزلت قبلها بعدة أمتار، وكأن القدر كتب لي عمرًا جديدًا”.

وأكملت: “الحمد لله أكيد ربنا ليه حكمة في ذلك، وأنا ليا أصدقاء مصابين وغيرهم توفوا في الحادث ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويصبرنا، أنا كان قلبي حاسس أن هيحصل حاجة في اليوم ده، وشايفة أن سواق الأتوبيس غلطان وسواق القطار غلطان”.

واختتمت: “الحادث كان بشع وقمت باحتضان شقيقتي عقب مشاهدتي جميع الركاب وأصدقائي على الأرض مصابين والبعض منهم متوفى، وأطالب بتوفير وسائل نقل بها قدر كبير من وسائل الأمان”.

في سياق آخر، قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه لا بد من نقل السكان المقيمين في حرم السكة الحديد حرصا على سلامة العائلات المقيمة بمنطقة كفر العلو موقع حادث قطار حلوان، لأنهم يعيشون في خطر دائم بسبب لعب الأطفال على خط سير القطار.

وأضاف أبو المكارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن القطار لم يتأثر وجاهز للتحرك، مشيرًا إلى أن خط القطار الذي حدث عليه الحادث خط قطار بضائع فقط ولا ينقل مواطنين.



وتابع رئيس هيئة السكة الحديد أن سرعة القطار كانت 30 كيلو في الساعة الواحدة، مؤكدًا “لم يكن أمامنا بدائل لحل أزمة سير القطارات في تلك المنطقة بسبب انتهاك حرم السكة الحديد”.