فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
اعتمدت وزارة الخارجية حركة السفراء المصريين في الخارج، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر الجريدة الرسمية.
وشهدت الحركة تعيين السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ليكون رئيسًا لبعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك.
ونجح السفير أسامة عبد الخالق على مدار السنوات الماضية، في لعب دور دبلوماسي مهم في مختلف القضايا التي تقع في حيز عمل وزارة الخارجية المصرية، ويمتلك خبرة في ملف المياه وبالعلاقات المصرية الإفريقية.
ويمتلك السفير عبد الخالق الخبرات في العمل الدبلوماسي المتعدد، ويعكس اختياره سفيرًا لمصر فى إثيوبيا اهتمام القيادة السياسية بالدفع بأفضل الدبلوماسيين في المواقع المؤثرة التي ترمى لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وعلى ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر للقارة السمراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سفير مصر في إثيوبيا رئيسًا لبعثة القاهرة بالأمم المتحدة في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.