تراند الفن: سفير مصر في إثيوبيا رئيسًا لبعثة القاهرة بالأمم المتحدة في نيويورك

اعتمدت وزارة الخارجية حركة السفراء المصريين في الخارج، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر الجريدة الرسمية.

وشهدت الحركة تعيين السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، ليكون رئيسًا لبعثة مصر بالأمم المتحدة في نيويورك.

ونجح السفير أسامة عبد الخالق على مدار السنوات الماضية، في لعب دور دبلوماسي مهم في مختلف القضايا التي تقع في حيز عمل وزارة الخارجية المصرية، ويمتلك خبرة في ملف المياه وبالعلاقات المصرية الإفريقية.

ويمتلك السفير عبد الخالق الخبرات في العمل الدبلوماسي المتعدد، ويعكس اختياره سفيرًا لمصر فى إثيوبيا اهتمام القيادة السياسية بالدفع بأفضل الدبلوماسيين في المواقع المؤثرة التي ترمى لتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، وعلى ضوء الأهمية البالغة التي توليها مصر للقارة السمراء.