تراند الفن: بيان أمني بشأن 4 شبان تحرشوا بآخر واعتدوا عليه بالضرب في القصيم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏46 ثانية مضت المرصد 1 زيارة

صحيفة المرصد – واس : صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش والتنمر على آخر، والاعتداء عليه بالضرب وألفاظ تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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