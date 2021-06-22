فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 22 يونيو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : تحدث ”تركي“، نجل الفنان خالد سامي، عن الوضع الصحي لوالده، بعد قضائه 21 يومًا في ”غيبوبة“، مبينًا أن الأطباء لا يستطيعون فعل شيء سوى الانتظار. وطالب نجل خالد سامي، الجمهور بالدعاء لوالده، لربما يتغير القدر، موضحًا في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه يزور والده يوميًا وينتظر اللحظة التي يتغير فيها وضعه الصحي. وكتب نجل خالد سامي، قائلًا: ”‏اليوم يكمل أبوي 21 يوما في الغيبوبة، الحالة مستقرة لكن مافي شي نقدر نسويه علشان نساعد بأنه يقوم غير الدعاء والانتظار“. وأضاف: ”يوميًا أنا عند أبوي أنتظر اللحظة اللي يقوم فيها، دعواتكم يا أحبة ‎#خالد_سامي“.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نجل الفنان “خالد سامي” يكشف عن الحالة الصحية لوالده بعد دخوله في غيبوبة منذ 21 يوماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.