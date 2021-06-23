تراند الفن: حمادة هلال يفجر مفاجأة عن لحيته في مسلسل “المداح” (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 صباحاً - تحدث الفنان حمادة هلال، عن الشكل الذي ظهر به في مسلسل “المداح”، الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن المخرج أحمد سمير فرج هو من اختار تفاصيل الشخصية ومظهرها.

وأوضح “هلال”، خلال ندوة تكريمه في موقع “القاهرة 24” أنه لم يطلق لحيته لكنها كانت مستعارة، مشيرًا إلى أن الاستايلست يدعى صادق له الفضل في ظهور الحية وكأنها حقيقية: موضحًا “لحيتي كانت قصيرة وركب لي عليها”.

وأكد هلال خلال أنه شعر بالمخاطرة بتقديم فكرة المداح، وأضاف ضاحًا: “إحنا قلنا نجرب لو حصلت حاجة نعوضها في حاجة تانية”، موضحا أن بعد اقتناع المؤلفين والمخرج بالفكرة نصحهم بأن يتراجعوا ويختاروا فكرة أخرى.

من جانبه قال المخرج أحمد سمير فرج: “لا يوجد عمل فني لا يحمل مخاطرة، ومسألة قبول المشاهد للعمل في علم الغيب وهناك معطيات نعمل عليها، كنا نعلم جيدًا أن حمادة هلال لديه جمهور كبير، وكان من جهة نظري أنه يجب أن يظهر للجمهور بشكل مختلف”.

وأضاف: “انطباع الشكل الجديد كان صدم الجمهور، وجزء كبير من نجاح المسلسل كان بسبب إنه خالف التوقعات”.